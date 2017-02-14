Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть

14.02.2017 21:33

"О надежных способах хранения денег меня спрашивают не только коллеги и партнеры, но и друзья и знакомые. Этот вопрос сейчас "номер один" для каждого сознательного украинца. Угроза банкротства и "загадочной" национализации банков с каждым днем возрастает, что заставляет людей активно снимать деньги со счетов и депозитов. И здесь у многих возникает вопрос – где хранить деньги в будущем?", - пишет специалист в области урегулирования отношений «должник-кредитор», работы с залоговым и арестованным имуществом Игорь Криничко на сайте.segodnya.ua.

Проще всего – дома. Но проще не значит надежнее. Согласно последней официальной статистике, с января по август 2016 года в Украине произошло 469 ограблений! Как быть в ситуации, когда хранить деньги опасно и дома, и в финансовом учреждении? Как решить эту проблему с наименьшими рисками и при этом еще и заработать? Крупные суммы денег как правило ассоциируются с крупными рисками. Банковские вклады – не исключение. Необходимо учитывать, что чем больше доходность по депозитам, тем выше вероятность неустойчивости финучреждения. Это не значит, что нужно отказаться от услуг, предлагаемых банками. Однако желающим сохранить свой капитал рекомендую соблюдать три важных правила.

Банк должен быть рейтинговый. Здесь все просто. Первые позиции в топе занимают зарекомендовавшие себя банки, которые, как правило, не подводяёт своих клиентов. Бывает всякое, скажете вы – особенно в период кризиса. Поэтому, делая вклады, необходимо соблюдать второй пункт: Вклад не должен превышать сумму, возврат которой гарантирует государство. Сегодня это 200 тысяч гривен. Храните яйца в разных корзинах. Большую сумму рекомендую разбить на несколько небольших (см. пункт 2) и разместить их в нескольких банках.

Куда еще можно вложить деньги, чтобы приумножить или хотя бы сохранить капитал? Довольно распространенный сегодня способ сохранения средств – приобретение недвижимости. Средняя окупаемость при аренде недвижимости – 7-9 лет. Но такой способ предусматривает обязательное знание рынка или работу со специалистом.

Еще один способ не только сохранить, но и приумножить средства – бизнес. Этот способ подходит активным, рисковым вкладчикам с сильной нервной системой. Ведь рисков здесь на порядок больше, чем при банковских вкладах.

В мире существуют и другие способы сохранения средств. Среди таковых – игра на фондовых и иных рынках, приобретение произведений искусства, драгоценных камней, ценных бумаг, участие в инвестиционных фондах и другие. Но в Украине все эти механизмы только начинают развиваться, и пока не являются самыми надежными.

Какой бы способ сохранения средств вы не выбрали, очень важно – обращаться к соответствующим специалистам и не забывать, что деньги нам нужны для комфорта и удовольствия, а не для переживаний.