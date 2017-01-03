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Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам

03.01.2017 08:25
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Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам

Блогер та волонтер Юрій Мисягін на власній сторінці в Фейсбук поділився ще одним цікавим нарисом із життя передової, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує читачам про чергове «шедевральне» відео проросійського пропагандиста британського походження Грема Філіпса. Псевдожурналіст, сумновідомий тим, що цькував українського бранця Володимира Жемчугова, цього разу зняв відео з передової терористів неподалік Світлодарської дуги. Так, Філіпс в окопі поруч з терористами пробував коментувати стрільбу артилеристів збройних сил України. За його словами, удари не надто точні – снаряди втрапляють поза позиціями луганських бойовиків.

Блогер зауважує, що завдяки Грему Філіпсу бойовики на тих позиціях більше не жартують. Відео, зняте пропагандистом, «засвітило» позиції терористів і українські артилеристи змогли скорегувати свій вогонь. Відтепер дехто не повернеться воювати на українську землю більше ніколи, - підсумовує волонтер. Нагадаємо, Грем Філіпс – журналіст британського походження, який з початком російської агресії проти України приїхав на територію, непідконтрольну Україні, для того, щоб пропагувати ідеї так званої «Новоросії». 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, волонтер, террорист, оккупанты
 
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