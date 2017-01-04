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Гривна стремительно укрепляется, курс вернулся на прежний уровень

04.01.2017 18:02
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Гривна стремительно укрепляется, курс вернулся на прежний уровень

На открывшихся сегодня межбанковских торгах гривна стремительно укрепляется по отношению к доллару и евро.

Об этом сообщают аналитические группы, отслеживающие торги на межбанке в режиме онлайн.

Так, на данный момент курс гривны укрепился на 70 копеек и вернулся на показатель в 26,60 за $ с 27,20 за $.

По отношению к евро гривна укрепилась на 60 копеек, на данный момент ее курс составляет 27,72/27,80 за евро.

 

Источник: vlada.io.

 



Теги: Донбасс, гривня, курс валют
 
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