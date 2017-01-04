Последние новости раздела
- Житель многоэтажки из охотничьего ружья открыл стрельбу по полицейским18:20
- Гривна стремительно укрепляется, курс вернулся на прежний уровень18:02
- Крымчане жалуются на резкий рост цен на овощи17:50
- Украинским студентам теперь придется бороться за стипендии16:46
- В Украину ожидается вторжение холодного арктического циклона: сильнейшее похолодание начнется через несколько часов уже с 4 января16:30
- Подробности трагедии в Сумах: дом взорвал психически больной мужчина16:15
- Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП15:55
- Возвращение Крыма в 2017: прогноз политолога15:40
- Украинцев ожидает год просветления и «потеря» Порошенко 15:32
- В Сумах взорвали и ограбили банкомат15:25
Гривна стремительно укрепляется, курс вернулся на прежний уровень
04.01.2017 18:02
На открывшихся сегодня межбанковских торгах гривна стремительно укрепляется по отношению к доллару и евро.
Об этом сообщают аналитические группы, отслеживающие торги на межбанке в режиме онлайн.
Так, на данный момент курс гривны укрепился на 70 копеек и вернулся на показатель в 26,60 за $ с 27,20 за $.
По отношению к евро гривна укрепилась на 60 копеек, на данный момент ее курс составляет 27,72/27,80 за евро.
Источник: vlada.io.
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
Читайте также:
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Боевики не хотят умирать за «русский мир»14:15
- Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов. 14:02
- У "ЛНР" бойовик під час майстрування петарди залишився без очей12:52
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе11:42
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы10:15
- В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз09:50
- Поймали вооруженного «коменданта» «ЛНР», промышлявшего пытками мирных граждан21:58
- Бывший пленный «ДНР» сообщил, как «Моторола» убил «киборга» Броневицкого21:40
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Lenovo представила «наследника» Google Glass18:30
- Житель многоэтажки из охотничьего ружья открыл стрельбу по полицейским18:20
- Россиян заподозрили в совершении стамбульского теракта18:15
- Гривна стремительно укрепляется, курс вернулся на прежний уровень18:02
- Крымчане жалуются на резкий рост цен на овощи17:50
- Россия может подвести Трампа под импичмент17:41
- Нездоровый юмор или акт мести: в Германии мужчину замуровали в доме17:27
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души17:18
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением16:55
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год