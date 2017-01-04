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Почему Россия не вернет Донбасс Украине
Ушедший 2016-й не стал для Украины годом упущенных возможностей по возвращению оккупированных территорий на Донбассе, да и стратегических ошибок в этом направлении она не делала. Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде", передает Главное.
"Таких возможностей не очень много. В 2016 году "удачных моментов" для этого не было вообще. Мы могли вернуть оккупированные территории на Донбассе только на российских условиях. Вряд ли для нас это приемлемо", — говорит политический эксперт.
На мой взгляд, ни стратегических, ни тактических ошибок в переговорном процессе по Донбассу в 2016-м со стороны Украины не было. Наоборот, украинская дипломатия в этой сфере стала более жесткой и последовательной", — подчеркнул политолог.
Комментируя вопрос, сможет ли стена между Украиной и ЛДНР решить проблему оккупированного Донбасса и остановить российскую агрессию, Владимир Фесенко заметил: ""Стена" не решает проблему войны и мира. Мы это, в частности, видим на примере Израиля и Палестины".
"И Россия не будет брать Донбасс в свой состав, но и нам его отдавать не будет. Она будет использовать Донбасс как инструмент конфликтного давления на Украину. Боюсь, что в этом плане Россия еще не скоро успокоится", — подытожил он.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Россия, Донбасс
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