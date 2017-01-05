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«Крематорий» на Подоле: что ждет Андреевский спуск

05.01.2017 11:23
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«Крематорий» на Подоле: что ждет Андреевский спуск

Скандал с новым зданием Театра на Подоле не утихает, что ждет Андреевский спуск в этом году.

До середины января будет создана рабочая группа при КГГА, которая должна наработать механизм публичного обсуждения с широкими кругами общественности с привлечением профессионального сообщества, передает Politeka.

Также в администрации города должны были создать так называемую «дорожную карту» по театру.
Как сообщал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, рабочая группа будет обсуждать следующие вопросы: градостроительное законодательство и законодательство относительно охраны памяток; формальное и неформальное планирование в городе; риски, преимущества строительства в исторической среде; судьба Андреевского спуска; театральная культура в городе; способы участия общественности в проектах городского развития (украинский и заграничный опыт); меценатство.

К маю рабочей группе необходимо будет сформировать рекомендации Архитектурно-градостроительному совету и главному архитектору города по зданию Театра на Подоле, а также предложения по перечню регуляторных актов для совершенствования механизмов регуляции взаимоотношений в Киеве в градостроительной деятельности.

«К маю мы должны начать дискуссию о судьбе Андреевского спуска для обеспечения безопасности будущих конфликтных ситуаций, начать разработку стратегического документа относительно будущего развития улицы Андреевский спуск», — сообщал Бондаренко.
Тем временем, петиция о его сносе нового фасада уже собрала более 10 тысяч голосов, поэтому должна быть рассмотрена городскими властями. В ответ ей была создана другая петиция, призывающая не допустить изменений нового фасада театра – она набрала чуть менее 2,5 тысяч голосов при необходимых 10.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Киев, театр, скандал
 
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