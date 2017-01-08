Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях

08.01.2017 10:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях

Из-за ухудшения погодных условий в Украине остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.
В частности, уточняется, что по состоянию 7:00 воскресенья, 8 января, обесточены 24 населенных пункта в Одесской области, 7 - в Херсонской, 2 - в Николаевской, 1 - в Днепропетровской и 1 - в Волынской.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.



Теги: Донбасс, непогода, электричество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх