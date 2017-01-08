Из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях

08.01.2017 10:51

Из-за ухудшения погодных условий в Украине остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В частности, уточняется, что по состоянию 7:00 воскресенья, 8 января, обесточены 24 населенных пункта в Одесской области, 7 - в Херсонской, 2 - в Николаевской, 1 - в Днепропетровской и 1 - в Волынской.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.