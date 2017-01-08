Главная / Новости / Украина / Из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях
Последние новости раздела
- Расстреляны овчарки, загрызшие бойца АТО10:10
- Стало известно, как выглядит самый большой вертеп в Украине 09:17
- Как выглядят мусорные баки в Швейцарии. ВИДЕО08:34
- В 40 км от Львова сломался «Интерсити»: вот как поступили с замерзшими пассажирами07:24
- Налог на пенсию: сколько придется платить украинцам22:48
- Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение22:25
- Плотницкий рассказал о судьбе Донбасса в 201722:01
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев21:45
- Львовский мусор поймали в Ровенской области21:26
- Суд нашел неожиданный повод для задержания Януковича21:18
Из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях
08.01.2017 10:51
Из-за ухудшения погодных условий в Украине остаются обесточенными 35 населенных пунктов в 5 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.
В частности, уточняется, что по состоянию 7:00 воскресенья, 8 января, обесточены 24 населенных пункта в Одесской области, 7 - в Херсонской, 2 - в Николаевской, 1 - в Днепропетровской и 1 - в Волынской.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Теги: Донбасс, непогода, электричество
Читайте также:
- Качели стали делать "дома"
- Зарплату будет трудно удержать
- Донецк надеется получить инвесторов для 137 проектов
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Мощная шахта Донбасса продаёт уголь слишком дёшево
- Промышленное производство в Донбассе замедлило динамику роста, но продолжает нас отравлять
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине09:49
- В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции 07:49
- Плотницкий рассказал о судьбе Донбасса в 201722:01
- Оккупированная Луганщина начала платить Украине за коммуналку19:48
- В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва в Донецке18:48
- В СБУ не поддерживают публикацию списка военнопленных на оккупированных территориях16:48
- Мотузяник: количество обстрелов увеличилось на 10 случаев по сравнению с прошлыми сутками16:28
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России14:30
- На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков14:15
- В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые13:30
- В Багдаде на овощном рынке прогремел взрыв, погибли 12 человек10:35
- В США создали графеновую "губку", которая в 10 раз прочнее стали10:25
- Расстреляны овчарки, загрызшие бойца АТО10:10
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине09:49
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- Стало известно, как выглядит самый большой вертеп в Украине 09:17
- Везде маразм, Израиль не исключение. ВИДЕО08:52
- Как выглядят мусорные баки в Швейцарии. ВИДЕО08:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции 07:49
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц
- В прифронтовом Торецке экс-регионалы разжигают ненависть к Украине
- Блокпосты Донбасса - информация от очевидцев
- В Египте обнаружили "инопланетные" саркофаги