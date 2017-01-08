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Маленькая девочка жестко потребовала от боевиков покинуть Украину. ВИДЕО

08.01.2017 21:43
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Маленькая девочка жестко потребовала от боевиков покинуть Украину. ВИДЕО

Пятилетняя украинская девочка записала потрясающее и крайне эмоциональное обращение к террористам и российским военным, потребовав от них убираться из Украины.
Источник Горизонт.



Теги: Донбасс, обращение, боевики, девочка
 
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