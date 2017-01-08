Маленькая девочка жестко потребовала от боевиков покинуть Украину. ВИДЕО

08.01.2017 21:43

Пятилетняя украинская девочка записала потрясающее и крайне эмоциональное обращение к террористам и российским военным, потребовав от них убираться из Украины.

Источник Горизонт.