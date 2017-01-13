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"Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!" - топ-10 найкращих щедрівок на Старий новий рік
Вечір 13 січня напередодні Старого Нового року називають Щедрим вечором. За народним повір’ям, ця пора вважається часом розгулу нечистої сили. У цей вечір після заходу сонця до кожної домівки приходять діти і щедрують, відганяючи своїми піснями всю нечисть і бажаючи господарям щастя, здоров’я і удачі в новому році.
Згідно зі звичаєм, першою щедрувати в хаті повинна дівчинка. Після цього господар має віддячити за добрі побажання їжею чи грошима.
Факти ICTV зібрали найкрасивіші щедрівки.
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
А як каші не дасте,
Візьму вола за ріжок,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Дайте коляду,
Бо вам хату завалю.
Дайте книш,
Бо напущу вам в хату миш.
Дайте пиріг,
Бо потягну хату за ріг.
***
Щедрівонька щедрувала,
під віконце підбігала,
Що ти, тітко, напекла,
Винось нам до вікна.
Що ти, дядьку, нам напік,
Винось нам аж на тік.
Мати казала, щоб дали сала,
Батько сварився, щоб не барився.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
“Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились,
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова —
В тебе жінка чорноброва”.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Ходе Ілля на Василя,
Несе пугу житянцю
Куди махне – жито росте,
Вроди Боже жито, пшеницю
І всяку пашницю.
У полі ядро,
У домі добро.
У полі колосок,
А в домі – пирожок.
Здрастуйте, з Новим роком,
З Василем.
***
Щедрую, щедрую
В вас цукерки чую,
А ви, дядьку, вставайте
та мені одну дайте!
***
А ми будем щедрувати,
Бо пустили нас до хати.
У вас хата гарна, чиста
І ялиночка врочиста.
Ми щедрівочку співаєм –
Щастя в домі всім бажаєм.
Щоб росла у вас пшениця,
І родила вся пашниця,
І щоб хліб та пироги
На столі завжди були.
Щоб водилися і гроші,
Щоб харчі були хороші.
І щоб гривні та „зелені”
Набивали вам кишені.
Хай вам меду буде бочка,
І щоб заміж вийшла дочка.
А якщо доньки немає,
То господар хай придбає.
А як син у вас ще є –
Хай невістку Бог дає.
Щоб у вас була худоба,
А для нас – солодка здоба.
Ми помолимось за ласку –
Киньте в торбу ще ковбаску.
Всі ми щиро щедрували,
Щоб і сала в торбу дали.
Як мине цей рік багатий,
Ще прийдемо щедрувати.
***
Післала нас мати в село щедрувати,
А батько сварився, щоб я не барилась.
А мати казала, щоб Ви дали сала.
Виносьте книш, бо пущу в хату миш!
Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!
Дайте ще й кишку – з’їм у затишку.
Дайте, дядьку, п’ятака,
А Ви, тітко, гроші,
Та й будьте хороші!
***
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
***
Щедрик добрий,
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка,
То пампушка,
Що й щедреник,
То й вареник.
***
Під обрусом сіно, на обрусі свічка,
На всю хату пахне свіжа паляничка.
На радість дорослим на втіху малечі
Йде до нас у гості Щедрий Добрий вечір!
Фото: www.donbass-info.com/
Теги: Украина, Донбасс, Старый новый год, щедривки
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