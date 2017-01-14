Власти Крыма распродают имущество Коломойского, уже выручили 252 млн. долларов

14.01.2017 08:42

В оккупированном Крыму от продажи принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому имущества в 2016 году оккупационные власти выручили почти 1,5 млрд рублей (252,1 млн долл). Было продано 6 объектов.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", со ссылкой на пост в Facebook так называемого главы правительства Крыма Сергея Аксенова.

"По итогу продажи объектов все средства переданы людям", - пишет Аксенов.

Представитель оккупационной власти сообщил, что "работа в данном направлении продолжается, уже составлен перечень объектов, общая сумма реализации которых должна составить 2 млрд рублей" (336 млн долл).

Он также отметил, что "в данный момент принимаются активные меры по привлечению дополнительных штатных единиц для ускорения этой работы".

В Крыму планируют выставить на торги в 2017 году "национализированные" заправки, совладельцем которых является бизнесмен Игорь Коломойский, пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемую министра имущественных и земельных отношений полуострова Анну Анюхину. После "национализации" заправки использовались предприятием "Черноморнефтегаз".

4 сентября подконтрольный Кремлю парламент Крыма принял решение о "национализации" 111 объектов, расположенных на полуострове. По информации так называемого крымского руководства, большая часть из них принадлежала Игорю Коломойскому. В списках "национализированных" объектов оказались: несколько десятков рынков в различных городах полуострова, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, объекты незавершенного строительства – в пгт Кацивели и рекреационный комплекс пансионат "Лазурный берег" в Алуште, а также более 30 АЗС в Симферополе, Бахчисарае, Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске и других городах.