Как любовь к России доводит до страданий и нищеты

15.01.2017 09:09

Если помните, летом 2016 года была громкая история. В Одессе осудили антимайдановца Дениса Шатунова, который пытался организовать убийство сторонника Евромайдана Сергея Ходияка, чтобы отомстить ему за участие в событиях 2 мая.

Шатунов лоханулся и пытался нанять в качестве киллера сотрудника полиции, поэтому был взят с поличным и признал свою вину. Суд дал ему 10 лет.

Теперь он отбывает срок в колонии, а жена и ребенок мыкаются в России, без денег и перспектив, в какой-то глуши. Жена Шатунова из-за всех событий заболела и собирает деньги на лечение. Путин и Стрелков не помогают. Виновата во всем, конечно же, хунта.

А ведь все могло быть совсем по-другому, если бы люди не занимались разрушением собственной страны и умножением ненависти. Могла бы быть полная и счастливая семья. Гуляли бы сейчас по новогодней, мирной Одессе.

Русский мир — такой русский мир…

Источник блог Дениса Казанского.