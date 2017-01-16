- В Украине перевозчики поднимают тариф: в каких городах и насколько22:00
- Украинская сторона настаивает на возвращении Дебальцево под контроль Киева 21:38
- Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах21:15
- МВФ назвал еще одно условие для кредита20:55
- Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания20:15
- Чего ждать от судебной реформы в Украине20:02
- Как украинцев дурят в аптеках19:48
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа19:15
- Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины18:55
Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах
Мужчина был слаб и много спал, но родные подумали, что он скончался.
75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон.
Мужчина страдал от слабости и много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. В настоящий момент "покойник" находится дома, сообщает Mirror.
По словам родственников пенсионера, за несколько дней до похорон тот "сильно напоминал мертвеца".
"Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — сказал сын мужчины.
На подготовку похорон ушло несколько дней. Длительная церемония шла уже восемь часов, когда внезапно якобы умерший китаец проснулся, встал и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?"
Мужчину тут же вытащили из гроба.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в КНР в гробу очнулся "умерший" младенец.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Китай, мужчина, похороны
- Шопинг подруги довёл мужчину до суицида
- Супруги из Китая три месяца склеивали порезанные на кусочки 140 тысяч юаней
- Китай вложится в "Новый шелковый путь" в Украину
- Яценюк: пока Янукович не улетел в Китай, мы требуем подписания указа!
- Борис Апрель признался, что он - мужчина, женщина и животное одновременно
- Летний знойный вечерок - время погонять чаёк!
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС18:38
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи18:16
- Социальный бизнес-центр открылся в Мариуполе17:55
- Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин17:20
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля16:28
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- В Украине перевозчики поднимают тариф: в каких городах и насколько22:00
- «Ихтамнет» в ИГИЛ: десятки российских паспортов показали иракские военные. ВИДЕО21:50
- Украинская сторона настаивает на возвращении Дебальцево под контроль Киева 21:38
- Ученые впервые засняли на видео, как охотится подводный червь-убийца (видео)21:30
- Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах21:15
- В Чечне убит охранник Кадырова — СМИ21:05
- МВФ назвал еще одно условие для кредита20:55
- Оригинальная месть: американец заставил чиновников страдать. ВИДЕО20:41
- Иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь20:25
- Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания20:15
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Украинцев заставят составлять декларации
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке