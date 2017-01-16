Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах

16.01.2017 21:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах

Мужчина был слаб и много спал, но родные подумали, что он скончался.

75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон.

Мужчина страдал от слабости и много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. В настоящий момент "покойник" находится дома, сообщает Mirror.

По словам родственников пенсионера, за несколько дней до похорон тот "сильно напоминал мертвеца".

"Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — сказал сын мужчины.

На подготовку похорон ушло несколько дней. Длительная церемония шла уже восемь часов, когда внезапно якобы умерший китаец проснулся, встал и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?"

Мужчину тут же вытащили из гроба.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в КНР в гробу очнулся "умерший" младенец. 

 

Источник:  segodnya.ua.

 



Теги: Донбасс, Китай, мужчина, похороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх