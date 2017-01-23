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РПЦ требует отдать «Херсонес»: что угрожает заповеднику

23.01.2017 13:48
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РПЦ требует отдать «Херсонес»: что угрожает заповеднику

Передача в собственность Русской православной церкви музея-заповедника «Херсонес Таврический» грозит его полным исчезновением

Такое мнение выразила депутат от БПП Ирина Фриз, передает Politeka.

Фриз прокомментировала сообщения российских СМИ, что Крымская и Симферопольская епархия РПЦ просят передать ей 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». Якобы данная мера необходима для развития музея и строительства современного музейного комплекса.

По мнению депутата, это означает, что мир может потерять уникальную историческую достопримечательность из списка ЮНЕСКО.

«Напомню, что в 2016 году оккупанты уже уничтожили там один из объектов — античную усадьбу. Тогда это сделали военные РФ, вырыли огромный котлован на месте памятника и залили его бетоном. Теперь вслед за ними «добить» Херсонес собирается РПЦ», — считает депутат.

Депутат однако отметила, что оккупантам  придется ответить за это перед законом.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: Донбасс, заповедник, Херсонес
 
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