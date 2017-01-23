У Кличко появились три повода для гордости

23.01.2017 12:38

Киевская власть в течение 2016 года сэкономила 532 млн. гривен благодаря проведению электронных закупок

Об этом, как передает Politeka, сегодня, 23 января, в ходе пресс-конференции заявил Руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко.

«Через систему электронных закупок прошло 12 млрд. грн. Мы сэкономили почти 532 млн. гривен», — сообщил чиновник.

Также себя оправдала система электронных петиций, подчеркнул Бондаренко. По его словам, на сегодняшний день было подано 3,5 тыс. петиций, 36 из них набрали 10 тыс. голосов и будут рассмотрены.

«Мы будем их дифференцировать по району, проблематике и так далее», — сообщил руководитель аппарата.

Бондаренко также отметил работу по информированию жителей столицы.

«Также мы гордимся запуском информирования киевлян, благодаря которому жители столицы получать наиболее важную информацию по смс», — рассказал столичный чиновник.

Источник: politeka.net