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У Кличко появились три повода для гордости

23.01.2017 12:38
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У Кличко появились три повода для гордости

Киевская власть в течение 2016 года сэкономила 532 млн. гривен благодаря проведению электронных закупок

Об этом, как передает Politeka, сегодня, 23 января, в ходе пресс-конференции заявил Руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко.

«Через систему электронных закупок прошло 12 млрд. грн. Мы сэкономили почти 532 млн. гривен», — сообщил чиновник.

Также себя оправдала система электронных петиций, подчеркнул Бондаренко. По его словам, на сегодняшний день было подано 3,5 тыс. петиций, 36 из них набрали 10 тыс. голосов и будут рассмотрены.

«Мы будем их дифференцировать по району, проблематике и так далее», — сообщил руководитель аппарата.

Бондаренко также отметил работу по информированию жителей столицы.

«Также мы гордимся запуском информирования киевлян, благодаря которому жители столицы получать наиболее важную информацию по смс», — рассказал столичный чиновник.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: Донбасс, Киев, мэр, Кличко
 
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