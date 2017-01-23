- У Кличко появились три повода для гордости12:38
- ВСУ заняли новые позиции на Донбассе12:25
- Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"12:10
- В России нашли способ скрыть потери боевиков Донбасса11:50
- Світ може знищити режим Путіна за кілька днів - журналіст пояснив як11:38
- Луценко обнародовал скандальное письмо Януковича. ВИДЕО10:43
- Встреча Порошенко и Трампа: эксперты дали пессимистичный прогноз10:32
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины10:05
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Языковый скандал: эксперт раскрыл истинную цель нового законопроекта09:28
У Кличко появились три повода для гордости
Киевская власть в течение 2016 года сэкономила 532 млн. гривен благодаря проведению электронных закупок
Об этом, как передает Politeka, сегодня, 23 января, в ходе пресс-конференции заявил Руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко.
«Через систему электронных закупок прошло 12 млрд. грн. Мы сэкономили почти 532 млн. гривен», — сообщил чиновник.
Также себя оправдала система электронных петиций, подчеркнул Бондаренко. По его словам, на сегодняшний день было подано 3,5 тыс. петиций, 36 из них набрали 10 тыс. голосов и будут рассмотрены.
«Мы будем их дифференцировать по району, проблематике и так далее», — сообщил руководитель аппарата.
Бондаренко также отметил работу по информированию жителей столицы.
«Также мы гордимся запуском информирования киевлян, благодаря которому жители столицы получать наиболее важную информацию по смс», — рассказал столичный чиновник.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, мэр, Кличко
- На что Кличко променял президентство
- Жена Черновецкого: я получила "месседж" от Бога: Леня станет президентом!
- Киевского мэра Виталия Кличко застали в столице за весьма интересным занятием (ВИДЕО)
- Оппозиция жалуется, что КС еще не приступил к рассмотрению даты выборов в Киеве
- Депутаты отказались рассматривать вопрос о выборах мэра Киева
- Азаров обязал Черновецкого делать еженедельные отчеты
- ВСУ заняли новые позиции на Донбассе12:25
- Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"12:10
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры09:47
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг21:30
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
- В Астане начались переговоры по Сирии13:05
- Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию12:51
- Сервис такси Uber запускается в Одессе12:45
- У Кличко появились три повода для гордости12:38
- ВСУ заняли новые позиции на Донбассе12:25
- Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"12:10
- В России нашли способ скрыть потери боевиков Донбасса11:50
- Світ може знищити режим Путіна за кілька днів - журналіст пояснив як11:38
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- «Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв11:15
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Как украинцы «купили» Трампа
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт