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Минфраструктуры намерено повысить тарифы на ж/д перевозки в этом году, вице-премьер Розенко - против
25.01.2017 16:30
Министерство инфраструктуры Украины предлагает поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. Об этом говорится в проекте приказа министерства "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", обнародованном на сайте Мининфраструктуры, сообщает "Остров".
Речь идет о повышении тарифов с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% этого года во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").
В пояснительной записке указывается, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и "Интерсити+", а в вагонах СВ – с 2009 года.
"В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза", - сообщается в документе.
Также отмечается, что железнодорожный транспорт несет "значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины". Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2016 году ожидается на уровне 9,9 млрд грн, а в 2017 году, по прогнозу, – более 11 млрд грн.
"Индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов", - говорится в пояснительной записке.
Вице-премьер-министр Павел Розенко призывает руководство "Укрзализныци" не повышать стоимость проезда на железной дороге. Об этом он сказал сегодня на заседании Кабмина.
"Я бы предостерег руководство "Укрзализныци" от простых решений на тему того, что "давайте мы сейчас решим вопрос улучшения сервиса за счет поднятия цен и тарифов на перевозки пассажиров и промышленности в том числе"… У меня лично возникает непринятие темы повышения цен на тарифы для населения", - заявил он.
"Я бы не хотел, чтобы мы делали систему субсидий для проезда пассажиров в железнодорожном транспорте", - отметил Розенко.
Фото: economics.unian.net/
Теги: Донбасс, стоимость, билеты, Укрзализниця, железнодорожный вокзал, повышение
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