Минфраструктуры намерено повысить тарифы на ж/д перевозки в этом году, вице-премьер Розенко - против

Министерство инфраструктуры Украины предлагает поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. Об этом говорится в проекте приказа министерства "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", обнародованном на сайте Мининфраструктуры, сообщает "Остров".



Речь идет о повышении тарифов с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% этого года во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").



В пояснительной записке указывается, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и "Интерсити+", а в вагонах СВ – с 2009 года.



"В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза", - сообщается в документе.



Также отмечается, что железнодорожный транспорт несет "значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины". Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2016 году ожидается на уровне 9,9 млрд грн, а в 2017 году, по прогнозу, – более 11 млрд грн.

"Индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов", - говорится в пояснительной записке.





