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В Харьковской области у экс-чиновника нашли арсенал оружия и российскую военную форму
Первомайская местная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю одной из райгосадминистраций Харьковской области, а ныне советнику председателя райсовета на общественных началах. Во время обыска в квартире фигуранта производства нашли арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает 112.ua.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, 60-летнему экс-чиновнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Санкционированный судом обыск проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора - процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов.
Как сообщается, по месту жительства у фигуранта расследования изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезного малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более 23 000 долларов США, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.
Прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей.
Оперативно-следственные действия, направленные на установление источников происхождения оружия и цели ее хранения, продолжаются.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, оружие, Харьковская область, чиновник, военная форма
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