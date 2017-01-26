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Под Киевом начался ценовой бунт, перекрыты трассы

26.01.2017 11:15
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Под Киевом начался ценовой бунт, перекрыты трассы

Под Киевом начался протестная пешеходная хода с требованием отменить повышение цен на проезд в маршрутках по Киевской области

По словам участников протеста, терпение людей иссякло, пишет Politeka.

«10-й день как перевозчики Киевской области, в том числе и в городе Боярка, повысили цены на проезд: на 70% по городу и на 30% до метро. Длинные переговоры с перевозчиками результатов не дали…», — говорят участники акции.

Хода под лозунгом  «Общине — справедливые цены на проезд» пройдет сегодня по адресам Софиевская Борщаговка, Соборная, 61 (пешеходный переход перед прокуратурой — въезд в Киев — 796,742), 2. Вишневое, перекресток улиц Киевская и Святошинская.

В результате некоторые подъезды к Киеву, в частности, со стороны Вишневого, Боярки и Белогородки, перекрыты. Организаторы акции обещают пропускать по возможности частные авто.



Теги: Донбасс, Киев, бунт, повышение, цены
 
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