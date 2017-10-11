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Народные избранники решили, что их нелегкий труд недостаточно оценен государством: в Раде зарегистрирован проект постановления о повышении зарплат депутатам и их помощникам
Вопрос о повышении депутатских доходов подняли члены парламентского комитета по регламенту и организации работы ВРУ. Если идея понравится всем прочим нардепам и за нее проголосуют, депутатское жалование вырастит почти в два раза - с нынешних 17 тысяч в месяц (у рядовых парламентариев) до 30 тысяч. Причем, задним числом - с 1 октября, передает dialog.ua с ссылкой на "Українськи новини".
Проект за подписью девяти из десяти членов регламентного комитета зарегистрирован 5 октября. Комитет предлагает установить размер окладов народных депутатов на уровне должностных окладов министров, исходя из размера прожиточного минимума на 1 января этого года - 1544 гривен.
Месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов (30 тыс. 880 грн). Согласно приложению, председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 528 грн, первому заместителю - 17 756 грн, заместителю - 16 984 грн. А члену комитета - 15 440 грн. Речь идет об непосредственно об окладах, без учета надбавок и премий.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, ВРУ, зарплата, повышение, Верховная Рада, депутаты
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