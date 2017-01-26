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Польский МИД выдвинул Киеву ультиматум

26.01.2017 06:54
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Польский МИД выдвинул Киеву ультиматум

Решение о внесении мэра Перемышля Роберта Фомы в список персон нон грата в Украине вредит отношениям двух стран

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, передает «Польское радио».

«Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», — заявил Дзедзичак.

В случае если решение отменено не будет, продолжил вице-министр, представители ведомства не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве, который стартует в пятницу.

Он также подчеркнул, что это лишь первый шаг и в дальнейшем последствия будут куда серьезнее.

Напомним, Фому по решению СБУ не впустили в Украину 17 января, когда он направлялся в польское консульство во Львове на рождественско-новогоднюю встречу.

По словам Дзедзичака, у СБУ вызвала сомнение позиция мэра Перемышля. «Эта аргументация непонятная, странная и неприемлема», — подчеркнул вице-министр.

Так или иначе, но пока польскому мэру запрещено посещать Украину в течение пяти лет.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Киев, Польша, ультиматум
 
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