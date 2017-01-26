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Польский МИД выдвинул Киеву ультиматум
Решение о внесении мэра Перемышля Роберта Фомы в список персон нон грата в Украине вредит отношениям двух стран
Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, передает «Польское радио».
«Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», — заявил Дзедзичак.
В случае если решение отменено не будет, продолжил вице-министр, представители ведомства не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве, который стартует в пятницу.
Он также подчеркнул, что это лишь первый шаг и в дальнейшем последствия будут куда серьезнее.
Напомним, Фому по решению СБУ не впустили в Украину 17 января, когда он направлялся в польское консульство во Львове на рождественско-новогоднюю встречу.
По словам Дзедзичака, у СБУ вызвала сомнение позиция мэра Перемышля. «Эта аргументация непонятная, странная и неприемлема», — подчеркнул вице-министр.
Так или иначе, но пока польскому мэру запрещено посещать Украину в течение пяти лет.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, Польша, ультиматум
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