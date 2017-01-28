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"Джима вне конкуренции" - комментарий на "золото" украинки на Чемпионате Европы (ВИДЕО)
28.01.2017 10:29
Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону, выиграв спринт. Победа спортсменки поразила российского комментатора Дмитрия Губерниева, пишет styler.rbc.ua.
"Сегодня Джима вне конкуренции. Она не первый раз так хорошо выступает на чемпионатах Европы. Джиме нужна была эта победа. Она уже в январе на ряде этапов Кубка мира смотрелась здорово. Сейчас она набирает форму и ее ход прелестен совершенно. Она реально будет претендовать на награды и на чемпионате мира в Хохфильцене. У нее прекрасная стрельба и мощный ход на дистанции. Победа по делу", - сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ".
Фото: https://styler.rbc.ua/
Теги: Донбасс, Польша, биатлон, соревнование, Юлий Дубов, первоклассник
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