Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Джима вне конкуренции" - комментарий на "золото" украинки на Чемпионате Европы (ВИДЕО)

28.01.2017 10:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Джима вне конкуренции" - комментарий на "золото" украинки на Чемпионате Европы (ВИДЕО)

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону, выиграв спринт. Победа спортсменки поразила российского комментатора Дмитрия Губерниева, пишет styler.rbc.ua.

"Сегодня Джима вне конкуренции. Она не первый раз так хорошо выступает на чемпионатах Европы. Джиме нужна была эта победа. Она уже в январе на ряде этапов Кубка мира смотрелась здорово. Сейчас она набирает форму и ее ход прелестен совершенно. Она реально будет претендовать на награды и на чемпионате мира в Хохфильцене. У нее прекрасная стрельба и мощный ход на дистанции. Победа по делу", - сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ".



Фото: https://styler.rbc.ua/

Теги: Донбасс, Польша, биатлон, соревнование, Юлий Дубов, первоклассник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх