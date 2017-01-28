В МВД прояснили ситуацию с регулярной заменой водительских прав

28.01.2017 17:45

Руководитель главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий прояснил ситуацию вокруг инициативы МВД по регулярной пересдаче на права каждые 5-15 лет, сообщает автопортал "AutoDriving.net".

В отличие от замминистра МВД Анастасии Деевой, глава сервисного центра уточнил, что проект изменений в Закон «О дорожном движении» еще в стадии разработки, а директива ЕС несет больше рекомендательный характер, все наработки будут проходить тщательные консультации и общественные обсуждения. Сегодня или завтра ничего не изменится. А в правах появятся новые категории: трициклы и квадроциклы.

Кроме того, закон не имеет обратной силы. Соответственно, водители, которые на момент вступления в силу новых правил будут водительского удостоверения со сроком действия на 30, 50 лет и бессрочные, смогут пользоваться удостоверением в соответствии с указанным в них срокам.

Во второй половине 2017 планируется представление на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады законопроекта, согласно которому в удостоверениях водителя появятся дополнительные категории (например, трициклы, квадроциклы, и т.д.). Срок действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий.

Водители категории «В» смогут пользоваться своим удостоверением водителя 15 лет, а водители категории «С» и «D» - 5 лет. После завершения срока действия водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия. Прорабатывается также вопрос о подтверждении практических и теоретических навыков водителей, правда это будет касаться исключительно профессиональных категорий «С» и «D», т.е. коммерческого транспорта, который несёт повышенную опасность для участников дорожного движения.