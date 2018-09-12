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Украинских водителей обяжут посещать курсы повторной подготовки каждые 5 лет
В Украине собираются ввести обязательные курсы повышения квалификации для профессиональных водителей, передает autonews.ua.
Это означает, что каждые 5 лет украинским водителям придется посещать обязательные курсы периодической подготовки. Это новшество предусматривается одним из пунктов соглашения об ассоциации с Евросоюзом и является необходимым для введение стандартов ЕС в сфере транспорта.
Во время повторной подготовки водители будут повышать свой уровень знаний, необходимый для обеспечения безопасности на дороге. Известно также, что экзамены по завершению курсов сдавать не придется.
Издание пишет, что в Украине уже вводятся положения о периодической подготовке профессиональных водителей транспортных и грузовых перевозок. По завершению этого процесса профессиональные водители, не имеющие специального сертификата об окончании курсов периодической подготовки, не будут допускаться к работе.
Ранее сообщалось, что водители управляют автобусами под наркотиками или с похмелья, а с начала года полицейские поймали 58 тысяч пьяных водителей
Мы также писали о Европейских стандартах и украинских реалиях в сфере транспортных перевозок.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, водитель, курсы
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