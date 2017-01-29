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Біля берегів Малайзії зникло судно з пасажирами

29.01.2017 10:33
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Біля берегів Малайзії зникло судно з пасажирами

Після виходу з малазійського порту з радарів місцевої служби зникло судно з кількома десятками пасажирів на борту

Як пише Politeka з посиланням на агентство Associated Press, про це повідомили влада Малайзії.

Інцидент стався ще вчора, 28 січня в першій половині дня.

Попередньо відомо, що на борту судна перебувала 31 людина. Із них близько 20 – туристи.

За іншими даними, на борту корабля перебувало 28 осіб.

За словами генконсула Китаю, пише агентство, востаннє судно виходило на контакт після виходу з порту в малайзійському місті Кота-Кінабалу. В момент контакту воно знаходилося в 60 км від берега.

Однак, за даними консульства, на борту зниклого судна знаходилися лише 18 громадян Китаю.

Також повідомляється, що Малайзія почала масштабну пошуково-рятувальну операцію.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Малайзия, пассажиры, судно
 
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