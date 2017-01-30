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Бди! В интернете массово орудуют «продавцы воздуха»
В МВД бьют тревогу - в Украине растет число мошенников, которые, представляясь продавцами, предлагают в интернете несуществующие товары.
По словам главы Департамента киберполиции МВД Сергея Демедюка, сейчас, в отличие от прошлых лет, среди всех интернет-преступлений 60% - именно продажа несуществующего товара, пишет Сегодня.
Одно из последних громких разоблачений произошло на днях в столице. Киберкопы поймали 29-летнюю гражданку, которая подозревается в том, что создала целую сеть интернет-магазинов по продаже детских товаров, требовала предоплату в сумме 400 грн, а после получения денег на свою карту исчезала. "За последние полгода на работу некоторых интернет-магазинов в полицию поступило десятки обращений. Установлено, что все эти интернет-магазины принадлежали задержанной, которая только по предварительным подсчетам обманула более ста человек, - сообщили в Департаменте киберполиции. - Она заманивала покупателей акционными ценами, которые гораздо ниже рыночных, предлагала крупные скидки. Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество", подозреваемой грозит до восьми лет тюрьмы". В полиции предполагают, что количество обманутых покупателей гораздо выше - поэтому на своей официальной странице в Facebook киберкопы опубликовали названия фейковых интернет-магазинов и номера банковских карт подозреваемой. Всех пострадавших, которые перечисляли деньги на указанные там номера, просят обратиться в полицию.
При этом в полиции сетуют, что многие такие "продавцы воздуха" после задержания все равно оказываются на свободе. "Таких мы задерживаем практически каждый день. Но закон и судебная практика пока лояльны к таким преступникам. Иногда, даже будучи под следствием, подозреваемые совершают новые аферы. А одну из жительниц Броваров мы задерживали четыре раза, но реального срока она не получила, потому что у нее трое детей. Мало того, пойманные, а затем отпущенные подозреваемые становятся изощреннее. Они ведь уже примерно понимают, как мы их находим", - говорит Демедюк.
ОХОТА НА СВОИХ. В то же время разгул интернет-мошенничества породил и тех, кто не прочь заработать... на самих мошенниках. В соцсетях появились объявления, авторы которых предлагают за отдельную плату найти того, кто взял с жертвы деньги, но товара не прислал. Мы позвонили по одному из таких объявлений, представившись пострадавшими от рук мошенников и желающими вычислить настоящее имя обидчика. По нашей легенде, мы перечислили деньги продавцу новой стиральной машины, а в итоге остались без денег и товара. "Я - хакер, готов взяться за поиск, но через три недели, когда освобожусь из тюрьмы, - рассказал нам "спец", представившийся Александром. - Сейчас у меня нет компьютера, с собой лишь телефон, на котором сложно выполнить ряд операций, поэтому хочешь не хочешь, но придется подождать". На вопрос о том, каковы гарантии того, что мошенник будет найден, Александр объяснил, что номера мобильных телефонов часто привязаны к странице в соцсетях - это упрощает "охоту". "Взломать страницу мне помогает родственник, у него есть связи в спецслужбах, - сказал хакер.
По словам Александра, он, узнав настоящее имя мошенника, начинает "терроризировать" его: рассылает его друзьям сообщения, ищет на него компромат. "Рано или поздно аферист звонит мне сам и предлагает откупиться, - рассказывает спец. - Тогда я и называю ту сумму, на которую он обидел жертву".
Несмотря на то, что в своем "рекламном" объявлении Александр указывал, что берет 1% от возвращенной суммы, в разговоре он признался, что бывают случаи, когда он плату не берет - только информацию о мошеннике. "Если я узнаю, что он выманил у вас 10 тысяч, а у него на счетах 100 тысяч, то извините, 90 тысяч я заберу себе как "дивиденды". И я, и он в данном случае преступники, - подытожил он. - Но мне интересно и нравится наказывать негодяев, которые обманывают простых людей. В какой-то мере я считаю себя Робин Гудом". И резюмировал, что в качестве гарантии не требует от обратившихся к нему предоплаты.
В Нацполиции на вопрос о борцах с мошенниками категорически предупреждают, что таких граждан также стоит опасаться. "Такой вид помощи незаконен и нет гарантии, что "Робин Гуд" не возьмется потом шантажировать жертв повторно", - говорят копы.
Проверка данных продавца
В Украине появляется все больше интернет-сообществ, форумов, где жертвы выкладывают паспортные данные и номера карт аферистов. Делают это для того, чтобы другие не попались на уловки преступников. Как рассказали нам в киберполиции, подобный сервис есть и на их официальном сайте. Другими словами, зайдя на cybercrime.gov.ua, можно ввести номер телефона либо карты продавца. Если он был в поле зрения полиции - его данные есть на этом сайте.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, мошенники
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