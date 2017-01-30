Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

30.01.2017 07:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

Климкин также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ

Сегодня на встрече президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине будут среди прочего обсуждаться вопросы выполнения Россией пунктов Минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата", – сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

Министр также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ.

Как сообщалось, президент Украины П.Порошенко в понедельник, 30 января, осуществит визит в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ А.Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, переговоры, Порошенко, Меркель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх