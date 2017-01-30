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Про що Порошенко говорить у Берліні - АП
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з керівником Бундестагу Норбертом Ламмертом. Про це у понеділок, 30-го січня, повідомляє прес-центр глави Української держави, передає replyua.net.
«В ході розмови президент Порошенко звернув увагу німецьких колег на загострення ситуації на Донбасі. Також він розповів про повну ситуацію з гібридною війною Російської Федерації проти українського народу. Після цього всі представники переговорів заявили про необхідність збереження єдності в цьому питанні задля якомога скорішого вирішення кризи в Україні. Всі учасники перемовин погодилися з тим, що діяти потрібно рішуче, оскільки питання стосується міжнародної безпеки», - зазначається у тексті повідомлення.
В той самий час відзначається, що Ламмерт і Порошенко прийшли до спільного рішення про необхідність збереження антиросійських санкцій, а при потребі – їхнє підсилення та впровадження нових, до моменту, поки не буде повністю виконано всі вимоги Мінських домовленостей. Крім того, співрозмовники наголосили на важливості прискорити процес щодо скасування візового режиму для України та ратифікації угоди про асоціацію України та Європейського союзу.
Теги: Донбасс, Берлин, Порошенко
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