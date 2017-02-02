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Порошенко призывает усилить давление на Россию, чтобы прекратить огонь в Авдеевке
Мир должен активнее давить на Россию в вопросе прекращения огня на Востоке Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Президентом Словакии Андреем Киской, сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможности восстановить электроснабжение. Мир должен быть более активным в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", - заявил П.Порошенко.
При этом, по его словам мировое сообщество должно соблюдать режим санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса.
"Также поблагодарил Словакию за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил П.Порошенко.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем, люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Порошенко
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