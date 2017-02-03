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«Беркут» бив журналістів на Майдані, аби не знімали, що там відбувається, – висновок Генпрокуратури
Співробітники підрозділу «Беркут» у листопаді 2013 року під час протестних подій в Києві на Майдані свідомо били журналістів з метою не дозволити їм фото- та відеофіксацію подій. Про це ідеться у листі Генпрокуратури до Національної спілки журналістів України.
«ПМОП «Беркут», перевищуючи службові повноваження, із застосуванням насильства, погроз його застосування, застосуванням спеціальних засобів, зокрема кийків ПР та Томфа, а також шляхом застосування до присутніх осіб болісних , і таких, що ображають особисту гідність дій, невстановленими співробітниками ПМОП «Беркут» відтіснили від Монументу Незалежності та прилеглої території, внаслідок таких дій, на даний час встановлено, що більш як 80 особам спричинено фізичний біль та тілесні ушкодження…» – зазначається в листі.
Також Генпрокуратура повідомляє, що в ході досудового розслідування допитані співробітники ПМОП «Беркут» заперечили застосування заходів фізичного впливу і нібито не знають, хто проявляв там насильство (представники якого підрозділу).
У відомстві визнають, що для уникнення опізнання і кримінальної відповідальності, спецпризначенці на Майдані використовували «підшоломники як маску для обличчя».
«В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що під час вказаних подій на Майдані Незалежності, з метою подальшого висвітлення інформації про події, здійснювалося фотографування та відеозапис окремими журналістами. Однак, співробітниками ПМОП «Беркут», з метою недопущення фіксації журналістам подій, що відбувалися на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик, а також причетних до цих подій співробітників «Беркуту», чинилися перешкоди у професійній діяльності, незважаючи на пред’явлення журналістами редакційних посвідчень», – зазначається в листі Генпрокуратури.
Також відомство повідомляє, що воно збирає дані про постраждалих журналістів на Майдані та потребує фото- і відеодоказів побиття співробітників ЗМІ. Досудове розслідування здійснюється Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.
Нагадаємо, що Національна спілка журналістів України спільно з Міжнародною федерацією журналістів ведуть кампанію боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Зараз НСЖУ контактує з кожним представником медіа, щодо яких було вчинене насильство або грубе перешкоджання професійній діяльності, починаючи з подій кінця 2013 року. За даними аналітичного звіту НСЖУ за період листопад-грудень 2013 року було побито 73, а у січні 2014р. – 103 вітчизняних і іноземних журналіста.
Фото: censor.net.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Генеральная прокуратура, беркут, Майдан, журналисты
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