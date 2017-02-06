Повышение минималки: Гройсман ждет захватывающих результатов

06.02.2017 19:00

Статистические показатели января свидетельствуют о положительном влиянии на экономику повышения вдвое минимальной заработной платы до 3200 грн: в январе в стране было создано 28 тыс. новых предприятий, на 16% уменьшилась численность безработных и происходит детенизация экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой Минсоцполитики Андреем Ревой, министром финансов Александром Данилюком и главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым.

"Мы прожили первый месяц 2017 года. По всем показателям мы имеем сегодня тенденции к росту количества, качества рабочих мест и повышенной заработной платы для людей трудоспособного возраста", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в Кабмине убеждены, что повышение минимальной зарплаты - это правильный шаг.

"Февраль и март четко покажут, что у нас есть увеличение количества предпринимателей, увеличение минимальной заработной платы, средней заработной платы для украинцев, притом, что цены будут оставаться в пределах сезонных колебаний без каких-либо других дополнительных инфляционных процессов", - подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что в бюджетной сфере предусмотрено достаточно ресурсов для обеспечения выплаты повышенной заработной платы учителям, врачам соответственно на 50% и 30% процентов, а также спасателям.

"Наша задача с вами - сделать все зависящее, чтобы мы достигли максимального покрытия выполнения решения, что каждый работающий человек должен получить начисление заработной платы на уровне не менее 3200 грн. Это наша фундаментальная задача. Мы должны позаботиться о каждом работающем человеке", - отметил премьер.

В Свою очередь Насиров сообщил, что, по данным ГФС, в январе нового года в Украине зарегистрировались почти 28 тыс. новых предпринимателей.

Он отметил, что в январе было закрыто 156 тыс. ФЛП, из них лишь 16,4 тыс. - реально работающих. 90% из тех, кто прекратил свою предпринимательскую деятельность в декабре-январе, находились на общей системе налогообложения. Из них 98% не осуществляли никакой хозяйственной деятельности.

Также он сообщил, что в январе 2017 года было собрано НДФЛ на 40% больше, почти 2,9 млрд грн, чем в январе прошлого года, ЕСВ – на 700 млн грн больше.

"По сравнению с запланированными поступлениями ЕСВ это дополнительные 1,8 млрд грн, или 20%", - сообщил Насиров.

Чиновник добавил, что наблюдается прогнозируемое наполнение Пенсионного фонда.

В свою очередь Рева сообщил, что в январе было трудоустроено 45 тыс. человек. Таким образом, на 32%, или на 11 тыс., по сравнению с прошлым годом, возросло количество людей, обеспеченных работой. При этом численность оперативно трудоустроенных возросла с 14 до 26 тыс. человек, отметил министр.

Данные Государственного центра занятости также свидетельствуют, что на 16%, или на 80 тыс. человек, уменьшилась численность безработных. Также на 15%, или на 63 тыс. человек, уменьшилось количество тех, кто получает пособие по безработице.

"То, что нам рассказывают о массовых увольнениях, хочу доложить: были предупреждены об увольнении 29 тыс. человек в январе 2017 года. Для сравнения с январем 2016 года количество тех, кого предупредили, на 26% меньше", – подчеркнул Андрей Рева.

Согласно данным в сфере занятости в январе 2017 года на 37 тыс., или на 48%, возросло количество новых вакансий в базе данных службы занятости и составило 115 тыс., отметил он.

Благодаря повышению минимальной заработной платы средняя заработная плата на вакансию составляет 3900 грн, что почти вдвое выше, чем в прошлом году.

Данилюк также подчеркнул, что экономические данные также свидетельствуют, что после повышения вдвое минимальной заработной платы происходит детенизация экономики и заработные платы выходят из тени.

"Деньги, которые формируют непосредственно ресурс, мы получаем ритмично, как планировалось. Поэтому с точки зрения бюджета никаких рисков нет", - отметил Данилюк.

Источник: from-ua.com