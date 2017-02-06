Украинцев пугают весенними ценами на бензин

06.02.2017 14:02

Весной цены на бензин в Украине могут закрепиться на уровне 26 грн/литр, а сжиженный газ может подорожать до 13 грн/литр. Об этом в эфире Черноморской телерадиокомпании, отвечая на вопросы "Обозревателя", заявил экономист и руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

По его словам, на ценообразование существенно повлияет сезонный фактор. "Цены на бензин, хотя этого не прогнозируют работники нефтяных компаний, будут снова расти. Это сезонный фактор – я не помню апреля, чтобы цены не росли", — подчеркнул специалист.

Экономист отметил, что на мировом рынке снова растет цена нефть — этому способствуют переговоры стран ОПЕК.

"То есть если мы слышим, что вследствие договоренности ОПЕК в этом году будем иметь уже этим летом $60, а может, и $80 за баррель. Было $40, а сегодня уже $55 за баррель. Соответственно, стоимость бензина вернется на уровень $1 за 1 литр бензина. Если сбудется мой прогноз про доллар по 26 грн, то ситуация будет стабилизироваться на этом уровне", - подчеркнул Блинов.

"Кроме того, в мире существует привязка, что сжиженный газ в 2 раза дешевле, чем бензин, а у нас он почти в 2,5 раза дешевле. Думаю, что рынок будет корригироваться, чтобы уровнять соотношение в сторону увеличения где-то до 13 грн/литр", — спрогнозировал эксперт.

Источник: from-ua.com