- Сколько стоит проезд в «справедливых» маршрутках14:12
- Украинцев пугают весенними ценами на бензин14:02
- Уловки производителей: как украинцы переплачивают за продукты13:20
- Снегопад в Киеве: Кличко выгнал всех13:15
- Азаров и Клюев решили раскаяться в эфире российского ток-шоу. ВИДЕО12:49
- ИС: Кремль готовит "ракетную провокацию" против Украины12:38
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину12:25
- Россия может сама отказаться от Крыма11:45
- За что украинцам блокируют банковские карточки11:38
- В Нацгвардии создали новое подразделение - горно-патрульную роту (ВИДЕО)11:00
Украинцев пугают весенними ценами на бензин
Весной цены на бензин в Украине могут закрепиться на уровне 26 грн/литр, а сжиженный газ может подорожать до 13 грн/литр. Об этом в эфире Черноморской телерадиокомпании, отвечая на вопросы "Обозревателя", заявил экономист и руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.
По его словам, на ценообразование существенно повлияет сезонный фактор. "Цены на бензин, хотя этого не прогнозируют работники нефтяных компаний, будут снова расти. Это сезонный фактор – я не помню апреля, чтобы цены не росли", — подчеркнул специалист.
Экономист отметил, что на мировом рынке снова растет цена нефть — этому способствуют переговоры стран ОПЕК.
"То есть если мы слышим, что вследствие договоренности ОПЕК в этом году будем иметь уже этим летом $60, а может, и $80 за баррель. Было $40, а сегодня уже $55 за баррель. Соответственно, стоимость бензина вернется на уровень $1 за 1 литр бензина. Если сбудется мой прогноз про доллар по 26 грн, то ситуация будет стабилизироваться на этом уровне", - подчеркнул Блинов.
"Кроме того, в мире существует привязка, что сжиженный газ в 2 раза дешевле, чем бензин, а у нас он почти в 2,5 раза дешевле. Думаю, что рынок будет корригироваться, чтобы уровнять соотношение в сторону увеличения где-то до 13 грн/литр", — спрогнозировал эксперт.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, бензин, весна, повышение
- Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"13:52
- Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються13:02
- Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася12:18
- Обострение в Авдеевке пошло на спад12:08
- В Авдеевке возобновили работу все школы11:50
- Из Авдеевки эвакуировали почти триста человек10:15
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- «Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»22:54
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Сколько стоит проезд в «справедливых» маршрутках14:12
- Украинцев пугают весенними ценами на бензин14:02
- Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"13:52
- В Британии вышли на протест против Путина (фото)13:40
- С 1 марта перестанут работать старые версии Skype13:30
- Уловки производителей: как украинцы переплачивают за продукты13:20
- Снегопад в Киеве: Кличко выгнал всех13:15
- Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються13:02
- Азаров и Клюев решили раскаяться в эфире российского ток-шоу. ВИДЕО12:49
- ИС: Кремль готовит "ракетную провокацию" против Украины12:38
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)