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Минюст Украины назвал самые необычные имена для детей за 2016 год

09.02.2017 21:46
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Минюст Украины назвал самые необычные имена для детей за 2016 год

Министерство юстиции Украины сообщило рейтинг самых популярных среди новоиспеченных родителей необычных имён, которые давали детям в столичном регионе (Киев и область) в течение 2016-го года. Поскольку в Украине сохраняется тенденция придумывать для детей необычные имена, рейтинг получился весьма занимательным: в частности, самыми интересными в рейтинге 2016-го года для девочек оказались имена Атлантика, Украина, Тереза, Лолита, Алмина и Патриция, передаёт replyua.net.

Родители мальчиков в минувшем году были не менее креативными — на Киевщине появились джентльмены с крайне редкими именами. Наиболее редкими из них, как отмечает Минюст, оказались: Айдан, Красимир, Эраст, Цезарь, Данислав и Лиор. В сообщении ведомства подчёркивается, что для рожденных в Киеве детей тенденция немного другая — Минюст выделяет имена Архип, Всеволод, Трифон, Свитлогор, Феодор, Ким, Ренат, Яромир, Корнелий. Для девочек — Аглая, Джульетта, Океана, Мырра, Гликерия, Квитка, Эка, Роксолана, Мелания.

В целом же, по данным Минюста, в Украине ежегодно регистрируется огромное количество ранее не встречавшихся в отдельных регионах имён — украинские родители крайне избирательно и ответственно подходят к вопросу выбора имени для малыша. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Украина, Донбасс, имя, новорожденный
 
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