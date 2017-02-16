Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ

16.02.2017 15:50

Попытки президента Российской Федерации Владимира Путина решить конфликт на Донбассе военным путем может обернуться катастрофическими последствиями

Об этом немецкому изданию Welt сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, отказ Запада от Украины, а также отмена санкций против РФ не решат ситуацию в ОРДЛО.

«ВСУ включает в себя 250 тысяч человек. Кроме них, есть 130 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и пограничной службы. Если Владимир Путин активизирует свою агрессию и попытается решить проблему военным путем, то результат будет иметь катастрофические последствия», — отметил он.

В то же время Аваков подчеркнул, что Украина не допустит сценария, подразумевающего обсуждение судьбы страны за ее же спиной.

Источник: politeka.net