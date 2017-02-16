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Как будут пересчитывать цены на газ для украинцев
С 1 апреля 2017 года Украина и Международный валютный фонд (МВФ) пришли к договоренности о том, что будут пересматривать цены на газ для населения по новым условиям
Как сообщают «Українські Новини», об этом идет речь в согласованном разделе по энергетике новой редакции Меморандума о сотрудничестве Украины и Валютного фонда.
В соответствии с данным документом, пересмотр цены в зависимости от изменения стоимости импортного газа будет проводиться с 1 апреля не ежеквартально, как предполагалось ранее, а каждые полгода.
За основу будет браться средняя цена импортного газа за 6 месяцев.
Кроме того, учитывая увеличение периода для определения ценового ориентира, снижается вероятность того, что средняя цена импортного газа в апреле существенно изменится.
При этом не исключено, что цена может увеличиться незначительно из-за девальвации гривны.
Напомним, как писала Politeka ранее, эксперты полагают, что обязательство Кабинета министров перейти на автоматический пересчет цены газа для населения к курсу доллара сильно ударит по кошелькам украинцев.
Теги: Украина, Донбасс, газ, цены
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