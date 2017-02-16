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В Сети появилось видео задержания пьяного замглавы НАПК
Патрульные полицейские, которые задержали за вождение в нетрезвом видео заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслана Радецкого, предоставили видеодоказательства.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», в распоряжении которого оказалось видео, на ролике с видеорегистратора запечатлён момент общения замглавы НАПК с полицейскими — чиновник запинается, перебивает правоохранителей и всеми уловками пытается избежать теста на алкогольное опьянение.
На записи видно, что Радецкий в беседе с правоохранителями был взволнованным. В тот момент, когда полицейские заявили о составлении протокола за езду в нетрезвом виде, Радецкий стал отрицать, что это соответствует действительности. Когда полицейский заявил, что у замглавы НАПК налицо все симптомы алкогольного опьянения, Радецкий поинтересовался: «Да вы что? Вы доктор?».
Напомним, Радецкий в нетрезвом виде был задержан ещё 7 февраля 2017-го года в Киеве. Инцидент имел место быть в Печерском районе столицы, дело Радецкого будет заслушано в Печерском суде.
Теги: Донбасс, задержание, пьяный, НАПК
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