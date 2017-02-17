Порошенко поручил Кабмину разработать механизм блокирования сайтов

17.02.2017 22:55

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров подготовить законопроект, позволяющий блокировать доступ к любому сайту на территории Украины.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на указ Президента №32 от 13 февраля о введении в действие решения СНБО "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" от 29 декабря 2016 года.

Сайты должны будут блокироваться операторами и провайдерами телекоммуникаций информационного ресурса по решению суда.

Также Порошенко поручил провести координацию действий служб в случае кибератак.

В частности, он поручил Кабмину утвердить протокол совместных действий субъектов обеспечения кибербезопасности, объектов критической информационной инфраструктуры во время выявления предупреждения и прекращения кибератак и киберинцидентов, а также при устранении их последствий.

Также в указанном решении СНБО содержатся 2 секретных пункта, которые пока неизвестны.

Ранее Порошенко поручил Кабинету Министров внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны задачи национальной программы информатизации на 2018-2020 годы и подать их на рассмотрение Верховной Рады вместе с проектом государственного бюджета на 2018 год.