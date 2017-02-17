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Во время отключений света будут страдать пользователи Интернета

17.02.2017 10:45
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Во время отключений света будут страдать пользователи Интернета

В случае длительных веерных отключений электроэнергии в городах может точечно пропадать интернет. И если у больших компаний со всеукраинским покрытием есть ресурс продержаться во время отключений, то у небольших провайдеров запас прочности меньше, пишет UBR.

Как рассказали игроки рынка, судя по прошлому опыту можно сказать, что веерные отключения все же оказывают влияние на оборудование и клиентов, но в основном это касается локально тех точек, которые отключаются и влияние на остальных клиентов минимизировано благодаря схеме сети с резервированием.

"Чтобы полностью нивелировать влияние отключений необходимо зарезервировать каждую точку подключения абонентов на это требуется дополнительное финансирование", — отметил руководитель службы поддержки компании "Домонет" Александр Борисов.

Как рассказал директор по корпоративным коммуникациям "Укртелеком" Михаил Шуранов, их компания сможет поддерживать работу услуг во время краткосрочного отключения электроэнергии. Услуги телефонии и интернета будут работать.

"Наши АТС и активные шкафы обеспечены резервным питанием, которое поддерживает работу оборудования в течение нескольких часов во время отключения основного питания. Таким образом, фиксированная телефония (обычные телефонные аппараты) у клиентов будут работать пока есть питание на активном оборудовании", — говорит Шуранов.

А если у самих клиентов есть альтернативный источники питания для модемов, то доступ в интернет тоже будет, даже при отсутствии электричества.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, Интернет, отключение, электроэнергия
 
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