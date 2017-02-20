Порошенко просить у Заходу оборонну зброю

20.02.2017 22:03

Український президент Петро Порошенко заявив, що на фоні існуючого загострення ситуації на Донбасі, Європа та США мають розглянути можливість надати Україні оборонну зброю, інформує replyua.net з посиланням на "Укрінформ".



Таку позицію Порошенко озвучив в інтерв'ю виданню Bild. Петро Порошенко зауважив, що він залишається на позиціях президента миру, однак і ситуації, коли російський агресор не думає навіть виконувати Мінські домовленості, Україні необхідно надати зброю. Президент також підкреслив, що американські партнери в курсі ситуації на Донбасі і підтримують Україну. Про це Порошенко домовився з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом під час зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Окремим доказом російської відповідальності за ситуацію на сході Україні, на думку Порошенка, став указ Володимира Путіна про визнання документів, виданих на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Крім того, глава Української держави наголосив, що саме Україна стримує російську агресію від її поширення на територію Європейського Союзу. Тому Захід має підтримати українців в той момент, коли збройні сили Кремля переправляють на окуповані території сотні танків та артилерійських систем, підкреслив Порошенко.



Нагадаємо, раніше з пропозицією надати Україні зброю до Дональда Трампа звертався сенатор Джон Маккейн.