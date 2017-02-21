Софійську площу в Києві "закрили" від "автонахаб"

21.02.2017 17:30

На Софійській площі у центрі столиці нещодавно було встановлено бетонні півкулі, які запобігають проїзду на пішохідну частину площі автотранспорту. Це допомогло уникнути несанкціонованого паркування автомобілів. Про це у вівторок, 21-го лютого, повідомляє видання «Тексти.org.ua», демонструючи відповідні фото, передає replyua.net.



Комунальні служби встановили бетонні півкулі по всьому периметру площі. Раніше на пішохідній зоні біля Михайлівського собору та Софії Київської водії залишали свої транспортні засоби. Таким чином місцева влада Києва подбала про те, щоб мешканцям та гостям столиці було приємно відвідувати Софійську площу, щоб невиховані водії не заважали їм насолоджуватися архітектурою та прогулянкою площею.



Як повідомлялося раніше, 20-го лютого на Софійській площі водій автомобіля Хонда, порушуючи правила, залишив свою автівку на проїжджій частині так, що це заблокувало рух дорожнього електротранспорту. Як зазначалося, Головне управління Національної поліції Києва почало боротися з водіями, які паркують свої автомобілі з порушенням. Так, 15-го лютого поліція евакуювала автомобіль, власник якого неодноразово залишав його, блокуючи проїзд до житлового будинку.