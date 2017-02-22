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На Верховную Раду готовится «нападение» очередного митинга.
В центре Киева продолжают бурлить революционные страсти. Около 10 тысяч представителей «Свободы», Национального корпуса и «Правого сектора» отправляются на Марш национального достоинства к Верховной Раде. Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на УНИАН.
Сейчас на улице Институтской выстраивается колонна из представителей этих трех политических сил. Голова колонны находится напротив верхнего выхода со станции метро «Крещатик», а хвост — на Майдане Независимости.
Организаторы утверждают, что на акцию собрались 20 тысяч человек, однако визуально на митинге пока не менее 10 тысяч участников.
21 февраля заместитель председателя ВО «Свобода» Андрей Ильенко во время брифинга в парламенте сообщил, что в 10.00 на Майдане Независимости состоится сбор участников, которые маршем пройдут в Верховную Раду, где состоится митинг с требованиями к власти: парламента, правительства и президента.
Ильенко также сказал, что 22 февраля является символическим днем, поскольку именно в этот день в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. И добавил, что кроме требования изгнать Януковича, все остальные требования Майдана до сих пор не выполнены.
Напомним, днем 19 февраля после акции у Стеллы Независимости в центре Киева — «вече» в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, участники мероприятия направились к администрации президента. Там протестующие установили палатку и заявили, что планируют остаться там на ночь и обустроить «редут».
Вечером к правительственному кварталу были стянуты дополнительные силы полиции, участников протестной акции оттеснили от подходов к Банковой и не пропускали обратно. Участники «блокадного вече», в т.ч. нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев, пытались прорваться к АП с элементами палатки для ее дальнейшей установки у администрации и проведения там акции.
Впоследствии они отправились на Майдан, где кордон полиции не пропускал участников «блокадного вече» с Европейской площади на Крещатик. Там также возникли столкновения, в результате которых были задержаны несколько человек в камуфляже и руководитель ОУН Коханивский.
В стычках пострадали около 10 человек, в том числе трое полицейских. Утром 20 февраля всех задержанных отпустили на свободу.
Теги: Донбасс, Киев, митинг, Майдан, Верховная Рада, Правый сектор
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