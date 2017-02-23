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Найближчим часом в Україні можливий дефіцит сала
Незабаром українці можуть відчути дефіцит сала. Його в Україні стає дедалі менше через африканську чуму свиней, з посиланням на «Сьогодні» передає replyua.net.
М’ясовиробники прогнозують подорожчання сала і свинини. Причина - африканська чума, яка «косить» господарства одне за одним. «Статистика трохи невтішна. Ми ведемо її з 2012 року. Налічується за цей період 191 випадок захворювання. У цьому році прогнозуємо до 200 таких випадків», - сказав голова департаменту безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби України Борис Коваль.
Вчені заспокоюють, що африканська чума свиней не загрожує людині. Проте дослідження вірусу все ще тривають. Навіть якщо заражена одна свиня, фермери змушені знищувати усе поголів’я. Для українського споживача це означає, що згодом українське м’ясо витіснить імпортне. «Імпортувати з Німеччини, Данії, Австрії – це підняти ціни на них більш як на 50 відсотків», - сказав голова національної асоціації «Укрм’ясо» Володимир Биков. Нині кілограм свинини коштує від 75 до 100 гривень, 60 гривень – кілограм сала. Агроексперти кажуть, що ціни на свинину впродовж року зростуть на 25 відсотків.
Теги: Украина, Донбасс, сало, дефицит
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