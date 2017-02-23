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В Одессе нашли на тротуаре замерзающего ребенка
В Одессе в полицию поступило сообщение о том, что пьяная женщина оставила посреди ночи малолетнюю девочку на тротуаре
Как пишет Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
«Неподалеку развлекательного заведения на улице Малой Арнаутской посреди тротуара лежит малолетний ребенок и плачет. Рядом с ней спит, вероятно, нетрезвый женщина», — такая информация поступила службе 102 ночью 22 февраля.
Правоохранители обнаружили на месте инцидента пьяную женщину, которая едва держалась на ногах и требовала от сотрудников заведения, которые приютили замерзающего ребенка до приезда копов, вернуть ей младенца.
Ребенка доставили в больницу с температурой тела 37 °C, где его немедленно госпитализировали.
Нетрезвую женщину доставили в участок. На 25-летнюю гражданку составили административные материалы по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), ст. 178 (Появление в общественном месте в состоянии опьянения) КоАП и передали следователям. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.
Теги: Донбасс, Одесса, ребенок, холод
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