В Одессе нашли на тротуаре замерзающего ребенка

23.02.2017 11:34

В Одессе в полицию поступило сообщение о том, что пьяная женщина оставила посреди ночи малолетнюю девочку на тротуаре

Как пишет Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

«Неподалеку развлекательного заведения на улице Малой Арнаутской посреди тротуара лежит малолетний ребенок и плачет. Рядом с ней спит, вероятно, нетрезвый женщина», — такая информация поступила службе 102 ночью 22 февраля.

Правоохранители обнаружили на месте инцидента пьяную женщину, которая едва держалась на ногах и требовала от сотрудников заведения, которые приютили замерзающего ребенка до приезда копов, вернуть ей младенца.

Ребенка доставили в больницу с температурой тела 37 °C, где его немедленно госпитализировали.

Нетрезвую женщину доставили в участок. На 25-летнюю гражданку составили административные материалы по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), ст. 178 (Появление в общественном месте в состоянии опьянения) КоАП и передали следователям. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.