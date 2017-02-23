- Канал «Охотник и рыболов» попал под санкции Украины15:02
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Синоптик: 24 февраля в Украину придет весна14:40
- В Одессе похищен народный депутат от БПП14:35
- Тарифы по-новому: газ начнет дорожать дважды в год14:28
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
- В Киеве вооруженные бандиты похитили мужчину13:57
- Как восстанавливают украинское вещание на Донбассе13:40
- Україна має лише один спосіб повернути собі Крим13:25
- Марчук: Украина выполняет обязательства по отводу вооружения, но...12:55
В Одессе похищен народный депутат от БПП
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко похищен в Одессе. Эту информацию подвердили в прокуратуре Одесской области. Подробности обещают сообщить позже, предает телеканал "112 Украина".
По информации от пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, сейчас задействованы все силы и все поисковые группы для того, чтобы найти Алексея Гончаренко.
"СБУ также подтверждает эту информацию проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутата", - сообщает телеканал "112 Украина".
Во фракции БПП Гончаренко не видели со вчерашнего вечера. "Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где", - рассказал депутат фракции Борислав Розенблат.
Теги: депутат, похищение, БПП Солидарность
- В Мариуполе у экс-кандидата в нардепы похитили и избили внука
- В Славянске похитили депутата горсовета
- В Харькове похитили и вывезли в Россию помощника нардепа
- Милиция: Киевляне в масках похитили сына бывшего нардепа
- Официальный курс валют на пятницу, 14 декабря
- Официальный курс валют на пятницу, 1 февраля
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
- Под Мариуполем на позиции ВСУ "прилетело" 200 снарядов российских оккупантов13:48
- Луценко назвав дату суду на Януковичем13:10
- Марчук: Украина выполняет обязательства по отводу вооружения, но...12:55
- 1 марта главари "днр" проводят очередную антиукраинскую акцию в Донецке, - ИС12:28
- В Авдеевке переизбыток гуманитарной помощи: просят больше не присылать10:15
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью08:50
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- Канал «Охотник и рыболов» попал под санкции Украины15:02
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Синоптик: 24 февраля в Украину придет весна14:40
- В Одессе похищен народный депутат от БПП14:35
- Тарифы по-новому: газ начнет дорожать дважды в год14:28
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
- В Киеве вооруженные бандиты похитили мужчину13:57
- Под Мариуполем на позиции ВСУ "прилетело" 200 снарядов российских оккупантов13:48
- Как восстанавливают украинское вещание на Донбассе13:40
- Україна має лише один спосіб повернути собі Крим13:25
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину