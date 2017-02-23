В Одессе похищен народный депутат от БПП

23.02.2017 14:35

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко похищен в Одессе. Эту информацию подвердили в прокуратуре Одесской области. Подробности обещают сообщить позже, предает телеканал "112 Украина".

По информации от пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, сейчас задействованы все силы и все поисковые группы для того, чтобы найти Алексея Гончаренко.

"СБУ также подтверждает эту информацию проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутата", - сообщает телеканал "112 Украина".

Во фракции БПП Гончаренко не видели со вчерашнего вечера. "Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где", - рассказал депутат фракции Борислав Розенблат.