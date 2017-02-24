Нацбанк упростил зарубежные операции украинцам

24.02.2017 19:30

Национальный банк пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц относительно размещения средств на зарубежных счетах и осуществления инвестиций за пределы Украины. Об этом говорится в постановлении НБУ №14 от 23 февраля, сообщает zn.ua.

Отмечается, что отныне физические лица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий НБУ.

Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобное.

Также физические лица смогут без индивидуальных лицензий НБУ осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины.

Например, проводить инвестированиt с зарубежных счетов, реинвестировать средства за пределами Украины, проводить торговлю финансовыми инструментами на иностранных биржах, и тому подобное.

В то же время физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ для осуществления перевода средств из Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах.

"Возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий НБУ не освобождает физических лиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством", - отмечается в сообщении.

Изменения вступают в силу с 25 февраля 2017 года.



