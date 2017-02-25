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В Украине утвердили доктрину информбезопасности
Цель доктрины – противодействие "разрушительному информационному влиянию России". Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О доктрине информационной безопасности Украины". Как сообщает пресс-служба главы государства, документ вступает в силу со дня его опубликования.
"Необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", – говорится в сообщении.
Целью доктрины называется "уточнение принципов государственной информационной политики, прежде всего прежде всего по противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".
Одним из пунктов доктрины на министерство информационной политики Украины возлагаются обязанность по мониторингу СМИ и общедоступных ресурсов украинского сегмента интернета с целью выявления информации, распространение которой в стране запрещено.
"Доктриной также возлагается ряд задач на министерство иностранных дел, министерство обороны, Службу безопасности Украины, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы, Национальный институт стратегических исследований", – говорится в сообщении.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, СНБО, доктрина, Порошенко
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