Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине утвердили доктрину информбезопасности

25.02.2017 20:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине утвердили доктрину информбезопасности

Цель доктрины – противодействие "разрушительному информационному влиянию России". Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О доктрине информационной безопасности Украины". Как сообщает пресс-служба главы государства, документ вступает в силу со дня его опубликования.

"Необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", – говорится в сообщении.

Целью доктрины называется "уточнение принципов государственной информационной политики, прежде всего прежде всего по противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

Одним из пунктов доктрины на министерство информационной политики Украины возлагаются обязанность по мониторингу СМИ и общедоступных ресурсов украинского сегмента интернета с целью выявления информации, распространение которой в стране запрещено.

"Доктриной также возлагается ряд задач на министерство иностранных дел, министерство обороны, Службу безопасности Украины, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы, Национальный институт стратегических исследований", – говорится в сообщении.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, СМИ, СНБО, доктрина, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх