В Украине утвердили доктрину информбезопасности

25.02.2017 20:50

Цель доктрины – противодействие "разрушительному информационному влиянию России". Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О доктрине информационной безопасности Украины". Как сообщает пресс-служба главы государства, документ вступает в силу со дня его опубликования.

"Необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", – говорится в сообщении.

Целью доктрины называется "уточнение принципов государственной информационной политики, прежде всего прежде всего по противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

Одним из пунктов доктрины на министерство информационной политики Украины возлагаются обязанность по мониторингу СМИ и общедоступных ресурсов украинского сегмента интернета с целью выявления информации, распространение которой в стране запрещено.

"Доктриной также возлагается ряд задач на министерство иностранных дел, министерство обороны, Службу безопасности Украины, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы, Национальный институт стратегических исследований", – говорится в сообщении.

Источник korrespondent.net