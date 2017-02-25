Воины АТО готовы развернуть танки на Киев

25.02.2017 18:52

Боец Правого Сектора с позывным «Сивый» прокомментировал заявление депутата БПП Рычковой.

По его словам, только чудо помогло Рычковой дожить до сегодняшнего дня и не оказаться пристреленной как бешеная псина.

Вот что говорит боец (Прямая речь без изменений):

«При всем моем неуважении к Савченко, она такое не могла заявлять. Зная ситуацию внутри ВСУ и на фронте в целом, с уверенностью на 100% говорю, что она никого не могла призывать идти на Киев. Если бы та сволочь, псевдоволонтер которая сдавала наши позиции сепарам (речь идет о депутате от БПП Татьяна Рычкова) знала ситуацию на фронте, не заявляла бы такого. Каждый боец на фронте мечтает развернуть танки и ударить по Верховной Раде и лично по шоколадному барыге! Кого призывать? Там все только мечтают об этом. Это все равно что призывать человека хорошо жить! Ведь каждый хочет хорошо жить» — говорит боец.

По словам «Сивого» все на фронте знают, что пока они гибнут, Порошенко со своей бандой наживается на крови:

«Вы что думаете солдаты живут в другой реальности? Вы думаете что на фронте новостей не слышно? Каждый солдат знает, что их главнокомандующий Вальцман барыжит оружием с сепарами и Россией. Каждый знает, что пока идет бой, с другой стороны идет контрабанда наркоты, алкоголя, лекарств, оружия, угля. Передайте этой бляди Рычковой, что мы обязательно развернем наши танки на Киев! И когда это случится, ни одна блядь которая зарабатывала на нашей крови не будет помилована. Ни одна блядина не успеет убежать! Мы вас сук из под земли достанем! А Вальцману передайте, что он труп, он не жилец! Каждый боец посчитает за честь уничтожить кровавого подонка развязавший этот кровавый позор под названием АТО. Они до сих пор живы только потому, что мы настоящие патриоты Украины! Мы хорошо понимаем, что если мы сейчас пойдем на Киев, сепары и русня пойдут за нами перекинув линию фронта под Черкассы» — говорит «Сивый».

Стоит отметить, что бойцы Правого Сектора не скрывают своих намерений «развернуть танки и уничтожить барыг».

Об этом они открыто заявляли журналистам всемирно известного изданий The Washington Post

Ранее сообщалось, народный депутат из фракции БПП Татьяна Рычкова заявляет, что Надежда Савченко призывала военных на Донбассе идти в Киев совершать государственный переворот.

В свою очередь, депутат Михаил Гаврилюк предложил простой способ люстрации власти — Расстрелять ее.

Источник elise.com.ua