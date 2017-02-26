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Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине

26.02.2017 10:51
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Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента Петра Порошенко в неизменности позиции Турции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, пишет Zvistka с ссылкой на http://elise.com.ua
Об этом шла речь во время телефонного разговора президентов в субботу, сообщает пресс-служба Порошенко.
Эрдоган также заявил, что Турецкая Республика не признает оккупацию Крыма и будет продолжать всячески поддерживать крымских татар.
«В контексте попытки военного переворота, произошедшего в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, глава украинского государства подтвердил поддержку со стороны Украины законно избранных президента и правительства Турецкой Республики», — говорится в сообщении.
Стороны также отметили обоюдную настроенность продолжать прилагать все усилия с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. Лидеры двух государств отдельно обсудили вопросы развития взаимодействия в энергетической сфере.
Президент Украины выразил своему турецкому коллеге соболезнования по поводу недавних террористических актов, унесших жизни людей на востоке страны.



Теги: Украина, Донбасс, Турция, Эрдоган
 
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