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Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента Петра Порошенко в неизменности позиции Турции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, пишет Zvistka с ссылкой на http://elise.com.ua
Об этом шла речь во время телефонного разговора президентов в субботу, сообщает пресс-служба Порошенко.
Эрдоган также заявил, что Турецкая Республика не признает оккупацию Крыма и будет продолжать всячески поддерживать крымских татар.
«В контексте попытки военного переворота, произошедшего в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, глава украинского государства подтвердил поддержку со стороны Украины законно избранных президента и правительства Турецкой Республики», — говорится в сообщении.
Стороны также отметили обоюдную настроенность продолжать прилагать все усилия с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. Лидеры двух государств отдельно обсудили вопросы развития взаимодействия в энергетической сфере.
Президент Украины выразил своему турецкому коллеге соболезнования по поводу недавних террористических актов, унесших жизни людей на востоке страны.
Теги: Украина, Донбасс, Турция, Эрдоган
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