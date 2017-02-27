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Московський патріархат буде подавати судовий позов проти України

27.02.2017 11:00
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Московський патріархат буде подавати судовий позов проти України

УПЦ МП, яка є частиною Російської православної церкви, звернулася до суду з позовом проти України з метою відсудити майно і приміщення церков, якими вона володіє на умовах тимчасового користування, інформує replyua.net з посиланням на ТСН.

Церковний скандал в Україні розгорівся з новою силою після того, як агресія Росії спровокувала бажання багатьох релігійних громад вийти з-під юрисдикції УПЦ МП і перейти в підпорядкування УПЦ Київського патріархату. Такі інциденти викликають опір представників Московського патріархату і в результаті - судові розгляди. У центрі проблеми - майно і приміщення релігійної громади.

УПЦ МП судиться з Україною, оскільки держава в особі Міністерства культури, не бажає реєструвати нові статути московської церкви. Дані статути можуть зробити з громад паству без права голосу, що позбавить людей права на користування релігійним майном.

«Мова йде про те, що якщо архієрей не дасть згоди, жоден прихід, у громади не буде правам на основне завдання, яке має зв'язок зі стратегічним розвитком та з її майновими правами. В даному випадку мова єпархіальні архієреї можуть встановити диктат над кожним приходом», - розповів голова департаменту у справах релігій Міністерства культури Андрій Юраш. 



Теги: Украина, Донбасс, суд, Московский Патриархат
 
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