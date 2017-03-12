В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы

12.03.2017 22:00

В Крыму российские военные развернули комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который будет контролировать все корабли НАТО в Средиземном море, сообщают Крым.Реалии.

«Мурманск-БН» – береговой комплекс радиоэлектронной борьбы. Комплекс ведет радиоразведку, перехват сигналов противника и их подавление по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5000 км.

Комплекс смонтирован на семи грузовиках. Антенный комплекс монтируется на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров. Нормативное время развертывания 72 световых часа.

Раньше сообщалось, что авиация Черноморского флота России пополнилась эскадрильей Су-30СМ.

Источник korrespondent.net