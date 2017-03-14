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Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
14.03.2017 07:48
До конца марта в Украине не прогнозируется резких изменений погодных условий.
Об этом Обозревателю рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
По его словам, до конца марта не ожидается резкого потепления (например, до +20). Также не прогнозируется резкого похолодания.
"Будет близкий к нормальному, как для марта, температурный режим", - рассказал Кульбида.
Главный синоптик Украины отметил, что на сегодняшний день погодные условия в Украине – в пределах нормы. Временами температура воздуха даже выше обычного. А вот резкое потепление, по его словам, может вызвать сушь.
"Для каждого периода должен быть свой нормальный температурный режим", - отметил глава Гидрометцентра.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, март
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