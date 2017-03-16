От найдёныша до рая (фронтовой словарь обывателя)

16.03.2017 07:20

Найдёныш - возвращённый в окопы беглый солдат.

Накидка - крышка гроба.

Налогоплательщик - обыватель, с которого каждый месяц состригают не успевшую толком отрасти шерсть. Парикмахер - сборщик налогов.

Намекать - вести себя таким образом, чтобы пересекающий блокпост водитель автофургона почувствовал острейшее желание поделиться с ближним.

Настойчивый - мужик, способный уговорить кондукторшу во время движения трамвая.

Натура - эквивалент валюты.

Невестка - что-то вроде козла отпущения. Действующее лицо анекдота позапрошлого века: «Кто воздух испортил?.. Невестка... Но она коров пасёт... Так ветер оттуда несёт».

Недолёт - то же самое, что и перелёт. Как правило, в итоге повреждаются школы, домостроения и больницы.

Некролог - характеристика. Выдаётся соискателям райских местечек.

Нюх - то, что часто теряют.

Опарыш - биодобавка к солдатской каше.

Орангутанг - двойник старого мужика, всякий раз появляющийся в зеркале во время бритья.

Отряд - воинское подразделение, которое не всегда замечает потерю сослуживца.

Пазуха - место для хранения выдающихся молочных желез и выковыренного из мостовой булыжника.

Палец - часть тела для нажимания на спусковую скобу автомата и удаления из ноздрей порохового нагара.

Палка - то, чего нельзя доверять человеку, который во время молитвы готов разбить лоб.

Панель - рабочее место определённой категории прекрасных дам, которым пока ещё не подают на паперти.

Пепелище - сосновый бор в окрестностях Саур-Могилы.

Пепел - основная продукция крематория.

Петля - верёвка, при помощи которой навсегда можно избавиться от воинской повинности, бомбардировок, перхоти. Способ возвыситься над остальными. Как сказал по этому поводу донецкий поэт Юрий Лебедь: «Петля с табуреткой порой бывают выше пьедестала».

Перхоть - мелкие крупицы на месте спиленных рогов.

Пинок - метод физического воздействия на футбольный мяч, шкодливого кота, заворовавшегося правителя.

Пион - самоходная артиллерийская установка с пушкой 203 мм калибра. Способна разрушать строения за сорок семь километров от линии фронта.

Писец - безымянный автор, оставляющий изречения на заборах, трамвайных сидениях и прочих доступных местах. Характерным образцом такого творчества является массивный валун в верховьях Калки, на котором белой краской начертано признание: «Наши девки любят жрать».

Поводырь - тот, кто никогда не поворачивается передом к следующим за ним собратьям.

Погреб - место, откуда некоторые ухитряются увидеть окружающий мир.

Подводник - работник гужевого транспорта. Всегда выигрывает тот, чья подвода находится в хвосте обоза.

Подснежник - то, что вытаяло из-под снега на месте январских боёв.

Помада - вещество заманчивого цвета, которым питаются мужики.

Пятка - место обитания души жителя посёлка Спартак.

Работа - не волк и не Алитет. Отношение к ней складывается по принципу: «Не робити - можна жити, а не жерти - можна вмерти».

Рагу - фирменное блюдо прифронтовой зоны. Готовится с добавлением осколков, щепок и осыпающейся с потолка штукатурки.

Радость - чувство, которое испытывает обыватель при виде неразорвавшегося снаряда.

Рай - единственное место, куда нельзя попасть даже за очень большие деньги.

Раненый - кандидат на получение земельного надела. Размер от двух квадратных метров и выше.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.