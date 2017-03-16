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От найдёныша до рая (фронтовой словарь обывателя)
Найдёныш - возвращённый в окопы беглый солдат.
Накидка - крышка гроба.
Налогоплательщик - обыватель, с которого каждый месяц состригают не успевшую толком отрасти шерсть. Парикмахер - сборщик налогов.
Намекать - вести себя таким образом, чтобы пересекающий блокпост водитель автофургона почувствовал острейшее желание поделиться с ближним.
Настойчивый - мужик, способный уговорить кондукторшу во время движения трамвая.
Натура - эквивалент валюты.
Невестка - что-то вроде козла отпущения. Действующее лицо анекдота позапрошлого века: «Кто воздух испортил?.. Невестка... Но она коров пасёт... Так ветер оттуда несёт».
Недолёт - то же самое, что и перелёт. Как правило, в итоге повреждаются школы, домостроения и больницы.
Некролог - характеристика. Выдаётся соискателям райских местечек.
Нюх - то, что часто теряют.
Опарыш - биодобавка к солдатской каше.
Орангутанг - двойник старого мужика, всякий раз появляющийся в зеркале во время бритья.
Отряд - воинское подразделение, которое не всегда замечает потерю сослуживца.
Пазуха - место для хранения выдающихся молочных желез и выковыренного из мостовой булыжника.
Палец - часть тела для нажимания на спусковую скобу автомата и удаления из ноздрей порохового нагара.
Палка - то, чего нельзя доверять человеку, который во время молитвы готов разбить лоб.
Панель - рабочее место определённой категории прекрасных дам, которым пока ещё не подают на паперти.
Пепелище - сосновый бор в окрестностях Саур-Могилы.
Пепел - основная продукция крематория.
Петля - верёвка, при помощи которой навсегда можно избавиться от воинской повинности, бомбардировок, перхоти. Способ возвыситься над остальными. Как сказал по этому поводу донецкий поэт Юрий Лебедь: «Петля с табуреткой порой бывают выше пьедестала».
Перхоть - мелкие крупицы на месте спиленных рогов.
Пинок - метод физического воздействия на футбольный мяч, шкодливого кота, заворовавшегося правителя.
Пион - самоходная артиллерийская установка с пушкой 203 мм калибра. Способна разрушать строения за сорок семь километров от линии фронта.
Писец - безымянный автор, оставляющий изречения на заборах, трамвайных сидениях и прочих доступных местах. Характерным образцом такого творчества является массивный валун в верховьях Калки, на котором белой краской начертано признание: «Наши девки любят жрать».
Поводырь - тот, кто никогда не поворачивается передом к следующим за ним собратьям.
Погреб - место, откуда некоторые ухитряются увидеть окружающий мир.
Подводник - работник гужевого транспорта. Всегда выигрывает тот, чья подвода находится в хвосте обоза.
Подснежник - то, что вытаяло из-под снега на месте январских боёв.
Помада - вещество заманчивого цвета, которым питаются мужики.
Пятка - место обитания души жителя посёлка Спартак.
Работа - не волк и не Алитет. Отношение к ней складывается по принципу: «Не робити - можна жити, а не жерти - можна вмерти».
Рагу - фирменное блюдо прифронтовой зоны. Готовится с добавлением осколков, щепок и осыпающейся с потолка штукатурки.
Радость - чувство, которое испытывает обыватель при виде неразорвавшегося снаряда.
Рай - единственное место, куда нельзя попасть даже за очень большие деньги.
Раненый - кандидат на получение земельного надела. Размер от двух квадратных метров и выше.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Теги: Донбасс, война, АТО
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