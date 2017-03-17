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Порошенко заявил, что не позволит расшатывать и поджигать Украину (ВИДЕО)

17.03.2017 12:12
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Порошенко заявил, что не позволит расшатывать и поджигать Украину (ВИДЕО)

Президент Петр Порошенко призвал политические силы в своей борьбе обращать внимание на "чрезвычайно тяжелые внешнеполитические обстоятельства", в которых приходится строить европейскую демократическую Украину, пишет zn.ua.

"Хочется бороться против президента – очень прошу, вы на то и оппозиция. Но Украину не расшатывайте и не поджигайте", - сказал Порошенко в своей речи по случаю начала празднования 100-летия Украинской революции 1917-1921 гг.

Президент напомнил, что вследствие того, что за четыре года Украинской революции власть в Киеве сменилась 14 раз, Кремль получил тотальный контроль над Украиной на 70 лет.

"И сейчас, расшатывание ситуации изнутри Украины является, по поему глубокому убеждению, еще одним из способов гибридной войны Кремля против Украины", - заявил Порошенко.

Президент утверждает, что многие в Украине путают демократию с "махновщиной". "Предупреждаю тех, кто выходит за рамки принципов, закона и здравого смысла: я буду противодействовать всем тем, кто будет пытаться в угоду России насаждать в Украине беспорядок и анархию, буду противодействовать и убеждением, и силой правоохранительных органов", - сказал Порошенко.


Фото: vesti-ukr.com

Теги: Украина, Донбасс, махинации, расширение, борьба, Порошенко
 
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